Burnley-Sheffield United sabato 02 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 2 dicembre 2023)4, Everton 4 (ma col -10 di penalizzazione),5, Luton Town. Quella che avete appena letto è la classifica di Premier League dopo tredici giornate. I due club sono stati promossi dopo aver dominato in Championship nel 2022-23 ma hanno trovato grandi difficoltà nell’affrontare il salto di categoria. In particolare la squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Premier: Man City - Liverpool, pari e aereo che 'protesta'

Vincono fuori casa anche il West Ham, 2 - 1 al, e il Bournemouth (a segno anche l'ex romanista Kluivert), 3 - 1 alloUnited. .

Live Burnley - Sheffield United - Premier League: Punteggi ... Eurosport IT

Burnley - Sheffield United Live - Premier League: Football Scores ... Eurosport COM

Burnley-Sheffield, il pronostico di Premier League: piacciono NoGoal e cartellini

In occasione dell’anticipo della 15ª giornata di Premier League, in scena il 2 dicembre alle ore 16:00, si sfideranno Burnley e Sheffield. Le due formazioni occupano due delle caselle della parte ...

Buio Chelsea, Arsenal in testa. De Zerbi torna a vincere con il suo Brighton

I Blues scendono all'11° posto in classifica dopo la quinta sconfitta in campionato a Newcastle: successi anche per Bournemouth, West Ham United e Luton Town ...