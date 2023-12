Buon compleanno a… Francesco Toldo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Oggi è ildi, l’ex portiere dell’Italia e di Inter e Fiorentina, tra le altre, la sua storia Oggicompie 52 anni. Ultimamente il suo cognome è tornato d’attualità per merito del figlio Andrea, attaccante del Padova, che in conferenza ha parlato così di lui: «Mio padre per me è un idolo, a lui non piace parlare di me nelle interviste, perché vuole lasciarmi il giusto spazio. Lui aveva un altro ruolo e questa è una cosa favorevole per me, perché ho meno pressioni. I suoi consigli sono: divertirsi e impegnarsi sempre». Altrimenti, c’è poco da fare, fino a quando l’Italia non ha vinto l’Europeo del 2021, era fatale che lo si rievocasse o lo si andasse a intervistare ricordando l’edizione del 2000. Quella contrassegnata dalla semifinale tra Olanda e Italia e ...