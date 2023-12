Bundesliga 2023 2024 | forte nevicata a Monaco | rinviata Bayern-Union Berlino

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) La sfida tra, originariamente in programma quest’oggi alle ore 15:30, è stata. Unaandata in scena nella notte in Baviera non ha lasciato alternative: rinvio del match a data da destinarsi. Le match d’aujourd’hui contreBerlin est ANNULÉ en raison dess chutes de neige ! En raison des risques pour la sécurité de toutes les personnes impliquées, il a été décidé de ne pas jouer le match.#FCBFCU #MiaSanMia pic.twitter.com/Y1ono2q4Ov — FCMunich – France (@FCBMFrance) December 2,????????Munich vsBerlin about to be cancelled. Discussions are underway. There is snow weather ...