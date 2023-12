Buffon | «Sorteggio Euro 2024? Girone di ferro Problema di tutte»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quest’oggi si sono svolti i sorteggi di. L’Italia giocherà a giugno contro Albania, Croazia e Spagna, il capo-delegazione degli Azzurri Gigine ha parlato sulla Rai. DIFFICILE – Gigiha parlato subito: «Rientrano in circolo sensazioni uniche, l’orgoglio e la responsabilità di arrivare all’evento da campioni. Sarà una sfida. Ilè stato facile da intuire. Era altamente probabile essendo squadra di quarta fascia, è simile aldel 2012. Passammo da secondi, abbiamo le nostre chances di passare senza dubbio. Noi siamo preoccupati per la difficoltà del, ma gli altri non è che fanno i salti di gioia guardando l’Italia. L’adrenalina e l’emozione ci sono, l’evento ha ancora più sapore da capo-delegazione. L’Italia avrà modo di ...