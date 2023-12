Buffon che parla di Yen e geopolitica | la passione per il trading | così il video è diventato virale

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Io non pensavo che si svalutassetanto lo Yen, soprattutto in un momento storico geopolitico di grandissima tensione…», dice con piglio deciso Gigiin unsui social. L’ex portiere di Juventus e Parma, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, discute con il suo interlocutore di economia, lasciando spiazzati quelli che ignoravano una delle passioni dell’ex giocatore: il. Quel discorso non è infatti frutto dell’intelligenza artificiale, ma è un pezzo dell’intervento diospite sul canale YouTube di Marco Casario. Lì è nata l’occasione perre dell’attività dida imprenditore del, partendo dalla sua routine: «Inizio 8:30 fino alle 9:30 vado alla ricerca di notizie ...