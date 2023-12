Bryan Danielson | “Potrei dover indossare una maschera | una benda o entrambe” Stanotte il suo debutto nel Continental Classic

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha ottenuto il permesso per prendere gli aerei nella giornata di lunedì, consentendogli di prendere parte alla puntata di Dynamite come guest commentator. L’American Dragon debutterà finalmente nela Collision, sfidando Eddie Kingston. L’infortunio all’orbita non è però superato, costringendoadunaprotettiva e, forse, unasull’occhio. Le sue parole al Maggie & Perloff vanno, infatti, in questa direzione. “… forse”, ma l’infortunio non fermailnel...