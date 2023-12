Brunetta | “Parità di genere e sicurezza sono due cartine tornasole con cui misurare il livello di benessere di una società”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 2 dicembre 2023) MILANO – “diduecon cui possiamoildidi unail termometro della qualità del mercato del lavoro. Un Paese che in un anno ha più di cento donne uccise da uomini o che ha più di mille morti sul lavoro non è un Paese civile. Occorre trovare meccanismi di controllo, di formazione, di cultura. Anche la contrattazione collettiva può essere di grande aiuto, consentendo di riorientare le misure di incentivazione economica. Si tratta di ingenti risorse pubbliche che andrebbero indirizzate in modo mirato verso i soli sistemi di contrattazione e bilateralità che si muovono nel solco delladi ...