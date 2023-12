Boxe | un infortunio ferma il sogno di Emiliano Marsili | a 47 anni regala spettacolo a Londra

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Unalla spalla mette fine aldiche all’età di 47vede sfumare l’impresa di diventare il più anziano campione europeo dei pesi leggeri. Alla York hall diè il gallese Gavin Gwynne a trionfare, ma lo fa solo per lo stop medico al termine dell’ottavo round per un problema fisico del veterano italiano. Serviva un’impresa aper avere la meglio di un rivale più giovane di 14. E l’impresa sembrava essere a portata di mano, visto che i cartellini stavano sorridendo a ‘Tizz0’. La prima ripresa è subito dell’italiano. Dopo un prolungato lavoro col jab destro, è un suo splendido gancio sinistro a scuotere il gallese che per qualche istante sembra essere stordito. Il copione del secondo round non cambia. ...