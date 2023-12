Bournemouth vs Aston Villa – probabili formazioni

Altre News in Rete:

Nottingham Forest - Everton, Premier League: formazioni, pronostici

... centrando vittorie importanti con West Ham,e Crystal Palace. Insomma, senza penalità ... Dopo la vittoria dello scorso 5 novembre con l'Villa, i rossi hanno incassato due sconfitte di ...

Premier League: il clou è Manchester City-Tottenham Agenzia ANSA

Premier League, oggi la 14ª giornata: il big match si gioca domenica all'Etihad Stadium TUTTO mercato WEB

Man Utd have worrying Bruno Fernandes issue in Newcastle and Chelsea double-header

Manchester United captain Bruno Fernandes is at risk of handing Erik ten Hag a major blow against Newcastle and Chelsea.

Graeme Souness reignites Jack Grealish rivalry: "He needs to have a look at himself"

Jack Grealish has failed to score in his last 30 matches for club and country and the winger has since dropped down the pecking order at Manchester City, with Jeremy Doku ahead ...