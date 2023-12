Bonus psicologo 2024 | come e quando richiederlo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un emendamento al decreto anticipi dà il via libera all’incremento di 5 milioni per il 2023 per i fondi destinati al. Il testo approvato all’unanimità dalla Commissione bilancio del Senato riformula due proposte di Pd e M5S. Le risorse sul tavolo salgono così da 5 a 10 milioni di euro per il 2023. Per ilsono stanziati 8 milioni, salvo ulteriori incrementi.Inps:usarlo Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è una misura di sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica che siano nella condizione di beneficiare di un percorso terapeutico. Ilprevede undi 50 euro per ogni seduta. Questo significa che in caso la tariffa della ...