Bonolis corretto | in tv non sfugge il dettaglio sulla D' Urso

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Fuori programma nel corso della puntata di "Ciao Darwin" in onda il 1 dicembre su Canale 5. La trasmissione è stata registrata durante la scorsa primavera, quando non era ancora prevista la dipartita di Barbara D'da Pomeriggio 5. Durante la trasmissione, Paoloè protagonista di uno sketch in cui chiama in causa direttamente D'come concorrente di Pomeriggio 5. Ovviamente qualche mese fa non poteva sapere che il suo posto sarebbe stato preso da Myrta Merlino. la modifica in fase di montaggio su Barbara d': da “ha” ad “aveva” #CiaoDarwin pic.twitter.com/jPTrTXHDlo — trashbiccis (@trashbiccis) December 1, 2023 Per questo ai telespettatori di Canale 5 non è sfuggito un "trucchetto" sonoro messo in campo da Mediaset. Attraverso un astuto montaggio sonoro, il presente utilizzato da ...