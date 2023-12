Bologna | i convocati di Thiago Motta per la partita contro il Lecce

Altre News in Rete:

Convocati Bologna: out De Silvestri

Commenta per primo In vista del match contro il Lecce, mister Thiago Motta ha diramato la lista dei. Tra gli indisponibili figura: Lorenzo De Silvestri . Di seguito la lista: PORTIERI : Ravaglia, Bagnolini, Skorupski DIFENSORI : Beukema, Calafiori, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch ...

Serie A, Lecce-Bologna: convocati di D'Aversa e Thiago Motta Pianetalecce

Bologna, i convocati per il Lecce: out De Silvestri, attacco contato per Motta TUTTO mercato WEB

Lecce-Bologna, i convocati: Kaba e Touba out. Assenze in attacco per Motta

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Bologna, 14ª giornata della Serie A TIM, in programma domenica 2 dicembre 2023 alle ore 12:30.

Juve Next Gen, i convocati per la sfida contro il Cesena

Mister Brambilla ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati della Juve Next Gen per la sfida contro il Cesena, in programma al Manuzzi oggi a partire dalle 16:15: ...