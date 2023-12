Blue Lock domina l’industria dei manga nel 2023!

(Di sabato 2 dicembre 2023) Mancano poche settimane alla fine del 2023. Ma mentre alcuni guardano già all’anno che verrà, il franchise dinon se la passa bene. Il franchiseha tutte le intenzioni di lasciare il segno sull’anno in corso nel miglior modo possibile. E con la sua ultima impresa, ha aggiunto la ciliegina sulla

Altre News in Rete:

Pallone e Manga: tre serie per appassionati di calcio

Iniziamo con un titolo più recente,, creato da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura. Questo manga è stato pubblicato nel 2018 sulla rivista giapponese Weekly Shnen ...

5 cose che forse non sapevi su Muneyuki Kaneshiro, creatore di ... Everyeye Anime

Anime Preview: in primavera spin-off di Blue Lock, novità per Ultraman Darkness Heels e altro! AnimeClick.it

5 cose che forse non sapevi su Muneyuki Kaneshiro, creatore di Blue Lock

L'autore di Blue Lock, Muneyuki Kaneshiro, è conosciuto per aver scritto una vasta gamma di storie che fondono diversi generi, ma nessun manga è popolare come quello che ha creato con l'illustratore ...

Blue Lock è il manga più venduto del 2023 in Giappone: One Piece vince nelle vendite dei singoli volumi

La serie calcistica ha venduto in totale 10527146 copie, superando Jujutsu Kaisen e One Piece, che nella classifica si trovano rispettivamente in seconda e terza posizione. La casa editrice Shueisha ...