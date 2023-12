Biscotti ripieni di Nutella | facilissimi e golosi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Idisono dei fagottini sorprendenti: immaginatevi i volti dei vostri bimbi quando li addenteranno e capirete perché sono così straordinari! Vedrete i loro occhietti illuminarsi di gioia, scommettiamo? Inutile, lo sapete bene quanto i piccoli amino questa crema di nocciole. E gli adulti? Anche quelli che paiono disinteressati, fingono! Prova ne è il fatto che quando li presento in tavola, tutti, grandi e piccini si fiondano sul vassoio cercando di accaparrarsene un numero spropositato pur di non restare a bocca asciutta. E sono semplicissimi da preparare! Basta realizzare la frolla, lasciarla riposare in frigorifero, stenderla e ritagliare le formine che preferiamo. Solitamente utilizzo un bicchiere come stampo (circa 5 cm di diametro), poi inserisco una cucchiaiata dial centro, poi ...

Altre News in Rete:

Gli struffoli napoletani sono il dolce festivo più cercato online

Tra questi i Cuddrurieddri ,con miele, noci e cannella; la Pignolata , palline di pasta ... lo strudel e le sfogliatelle abruzzesi (16.000), dolcetti sfogliatidi confettura di uva ...

Li posso mangiare anche la sera | Questi biscotti alle noci sono senza farina e mantengono bassa la glicemia! LaTuaDietaPersonalizzata

Colazione leggera e fragrante, prendi della ricotta e uniscila alla pasta frolla. Che goduria di primo mattino RicettaSprint

Dove fare le migliori colazioni di Torino: caffè storici, pasticcerie e panifici

Viaggio nelle prime ore del mattino a Torino. Per scoprire i luoghi migliori per far cominciare la giornata con caffè e paste ...

Cosa cucinare la settimana del 27 novembre

Buon lunedì! Una nuova settimana comincia e noi siamo qui come sempre per darvi una mano a sfangarla almeno in cucina.