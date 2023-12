Biglietti F1 GP Imola e Monza | quando e come acquistarli

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Automobile Club d’Italia, ente organizzatore del Formula 1 Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia, è già da tempo al lavoro per organizzare le due tappe italiane del Mondiale 2024 che partirà nel prossimo marzo. Il primo step riguarda l’iniziativa Xmas Gift, che sancisce l’avvio della campagna di vendita deiper i due appuntamenti, in programma rispettivamente domenica 19 maggio e domenica 1 settembre. L’Xmas Gift scatterà lunedì 4 dicembre alle ore 12 e offrirà agli appassionati di automobilismo l’opportunità di regalarsi o regalare per Natale iper assistere alle due gare. Il GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2024, si disputerà sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di(4.909 metri) nelle giornate di venerdì 17 maggio (prove ...