Biccy compie 14 anni | Happy BiccyDay!

(Di sabato 2 dicembre 2023)oggi14, un ragazzo alla prima liceo praticamente. Era il 2 dicembre di circa tre lustri fa fa quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog di informazione ma ironico e altamente personale. E lo è ancora. In questi 14il sito è cambiato e maturato (sia graficamente che di contenuti) e se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio .it, da quasi quattroha cambiato nome da BitchyF a. Cambiata la forma, ma non la sostanza. Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, Barbara d’Urso conduceva Mattino Cinque e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno. A distanza di circa tre lustri e alla vigilia del quinto Sanremo made ...