Bibbia Queer Un commentario | in libreria da oggi e a Più libri più liberi il 10 dicembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Quest’opera è all’altezza del suo titolo nell’essere audacemente, non binaria e nel rompere gli schemi. Nello svelare letture eterosessiste e sfidando la logica colonialista, il volume e i suoi contributori internazionali ampliano la nostra immaginazione morale e teologica. Nessuno vedrà più la Bibbia allo stesso modo dopo aver letto questo libro». Recensione all’edizione originale inglese di Kwok Pui-lan, Dean’s Professor of Systematic Theology, Candler School of Theology, Emory University EDB pubblica per la prima volta in Italia la traduzione delalla Bibbia, inda, 1°. Un testo rivoluzionario che mette in luce un volto nascosto della Sacra Scrittura, con l’intento di stimolare nella società e nella chiesa riflessioni in grado di ...