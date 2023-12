Biathlon | startlist inseguimento femminile Oestersund 2023 | orari | programma | tv | distacchi | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Domenica 3 dicembre (ore 14.00) si disputerà l’di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di. In terra svedese andrà in scena la primadell’anno in questo format che prevede 10 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi), con l’obbligo di percorrere un giro di penalità per ogni errore al tiro. Si preannuncia grande spettacolo nella località scandinava. La francese Lou Jeanmonnot scatterà davanti a tutte dopo il trionfo nella sprint del venerdì. La transalpina ha un vantaggio di nove secondi sulla norvegese Karoline Knotten e 18” sull’altra norvegese Juni Arnekleiv, mentre le tedesche Franziska Preuss e Vanessa Voigt inseguono rispettivamente a 18” e 20”. Più indietro le norvegesi Ingrid ...