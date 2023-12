Biathlon | IBU Cup Kontiolahti 2023 | Kalkenberg e Botn vittoriosi nelle Sprint | Sara Scattolo e Pircher i migliori azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Giornata dinella prima tappa del circuito dell’IBU Cup. A(Finlandia), le prove sui due poligoni hanno tenuto banco e nella gara femminile la vittoria è andata a Emilie Ågheim. La norvegese ha trovato lo zerosessioni di tiro, avendo anche un’ottima resa sugli sci stretti. Alle sue spalle si sono classificate la svedeseAndersson (0+0) a 23.3 e la francese Océane Michelon (1+0) a 39.3. La migliore delle italiane è statache si è classifica 19ma, con zero errori a terra e uno in piedi, chiudendo con un ritardo di 1:55.2. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, Martina Trabucchi (1+1) ha terminato in 27ma posizione a 2:07, Michela Carrara (3+1) 31ma a 2:18, Ilaria(1+1) 42ma a ...