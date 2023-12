Bergamo | inaugurato al CTE di Loreto il nuovo murales di Avis

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023). È statooggi al CTE – Centro per Tutte le Età diil, un progetto realizzato in rete daProvincialeinsieme a Tantemani della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, che utilizza la creatività come strumento di costruzione di competenze e relazioni, con il supporto del Comune di, che ha individuato e messo a disposizione il muro cittadino più idoneo in termini di visibilità e fruizione, e con il sostegno della Provincia di. L’idea nasce daprovincialeche negli ultimi anni sta cercando di ricostituire e dareslancio al Gruppo Giovani attraverso la proposta di azioni innovative che possano ...