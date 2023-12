Altre News in Rete:

Berardi - Juve, Allegri lo vuole subito: assalto a gennaio, ma è già pronto il piano B

Bernardeschi allase saltaL'ipotesiIn questa sessione invernale di mercato, la Juventus proverà a fare un tentativo perma come detto l'operazione è piuttosto complicata. La ...

Gazzetta - Per gennaio piace sempre Berardi ma non solo Tutto Juve

Mercato Juventus. La Gazzetta: "Altro assalto a Berardi e in mezzo sale Koné" TUTTO mercato WEB

Juventus, sarebbe quasi fatta per l'acquisto del classe 2006 Adzic

Secondo il giornalista sportivo Pedullà il giocatore montenegrino dovrebbe arrivare a Torino nel calciomercato estivo ...

Calciomercato Juve, Giuntoli non si rassegna! Nuovo tentativo per lui a gennaio

Calciomercato Juve, Giuntoli non si rassegna! Nuovo tentativo per lui a gennaio per provare a regalare ad Allegri un rinforzo di qualità La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: un tentativo bis verrà ef ...