Beach volley | Lupo Rossi noni anche nel Challenge di Nuvali Azzurri sconfitti dagli estoni negli ottavi di finale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ancora un nono posto per Enricoe Danielenell’ultimo torneo del 2023, ildiche chiude la trasferta asiatica della coppia italiana in modo non soddisfacente. La coppia azzurra ha chiuso il torneo filippino con una vittoria e due sconfitte e non è riuscita a fare il bottino di punti che sperava per risalire nella corsa alla qualificazione olimpica. Nulla di compromesso perché nel 2024 ci saranno ancora 10 tornei ma bisognerà fare bene in tanti di questi per potersi qualificare. Nell’ottavo dicontro gliNolvak/Tiisar glihanno perso un primo set tiratissimo 21-19, poi nel secondo hanno recuperato da 12-15 e al secondo tentativo hanno vinto 22-20. Nel tie break ancora sotto 5-8 e 8-11, ...