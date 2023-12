Bazzani su Napoli – Inter | “A Napoli c’è un altro spirito e unità d’intenti”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Fabio, ex calciatore ed opinionista DAZN, èvenuto a ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. Argomento il big match di domani sera al Maradona. Nell’impianto di Fuorigrotta si affronterannoed. I nerazzurri desiderosi di riagguantare il primo posto, scippato momentaneamente dalla Juventus. I bianconeri, infatti, hanno vinto a Monza ed hanno guadagnato la prima piazza. Il, dal canto suo, ha la grande occasione di accorciare proprio sui nerazzurri. Andando a -5 dai lombardi, gli azzurri riaprirebbero la questione scudetto, nonostante la falsa partenza targata Garcia. Impresa non facile per Mazzarri: il tecnico è sopraggiunto proprio quando ilha iniziato un ciclo terribile di partite, ma sembra già, ...