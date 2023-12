Bayern Monaco-Union Berlino posticipata | il motivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Subito una defezione in Bundesliga nella 13ª giornata del campionato tedesco. La classifica è guidata dal Leverkusen con due punti di vantaggio sul. Il fanalino di coda è l’, la squadra di Bonucci è in grave crisi e rischia la retrocessione. Proprio la partita traè stata: “la partita della Bundesliga dell’FCcontro l’e dideve essere annullata. Ilè l’estrema nevicata della sera passata e l’ultima notte, la fine è prevista solo per sabato sera. Anche se fosse stato possibile portare il campo nell’Allianz Arena in uno stato entro il pomeriggio che avrebbe permesso di ...