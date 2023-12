Basket Serie A2 2023 24 | Udine e Trapani non steccano e mantengono la vetta di rispettivi gironi

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) E’ passata in rassegna parte della dodicesima giornata dellaA2 dicon i risultati che hanno confermato la forza da parte di entrambi le capoliste dei duenon hanno infatti steccato l’appuntamento, superando, rispettivamente, Nardò e Vigevano. I friulani hanno avuto la meglio sui pugliesi con un risultato largo che ha chiuso la contesa sul più 20 per i padroni di casa. Risalato che, come detto, fa mantenere laad. Al secondo posto si attesta ancora Forlì che sempre con lo stacco di più 20, 82-62, Cento. Nell’altro girone la capolistanon stecca e passa su Vigevano per 93-67 al termine di una partita in cui i siciliani hanno sofferto poco, se non nulla. Match che ha ...