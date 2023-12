Basket femminile | Sassari comanda dall’inizio e passa a Brescia nell’anticipo di Serie A1

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Vittoria esterna importante per la Dinamo. Il Banco di Sardegna allenato da Antonello Restivo,della decima giornata (o meglio, la nona sotto mentite spoglie) diA1 2023-2024,al PalaLeonessa disull’RMB Brixiaper 64-82. All’atto pratico la risolve il duo Ivana Raca-Debora Carangelo (19 e 16 punti); per le padrone di casa 16 di Carlotta Zanardi e 14 di Madeleine Garrick. In classifica il club sardo sale a quota 8, quello lombardo rimane a 4. NBA, risultati della notte (2 dicembre): Banchero batte Gallinari, Boston supera Philadelphia Le ospiti decidono la questione, sostanzialmente, nel quarto d’apertura, dove pure l’inizio è equilibrato, dato che a Raca e Carangelo rispondono Zanardi e Garrick. Dal 9-9, però, arriva l’affondo corale ...