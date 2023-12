Barletta | il sindaco ha ritirato le dimissioni Cosimo Cannito le aveva formalizzate nei giorni scorsi

Altre News in Rete:

Barletta, il sindaco Cannito ritira le dimissioni e nomina un nuovo assessore La Repubblica

FDI-Lega-Noi Moderati: «Forza sindaco! Continuiamo a cambiare Barletta» BarlettaViva

Cannito ritira le dimissioni: una lettera per chiarire la sua verità

Ha convocato la stampa questa mattina nell'ufficio del sindaco, per raccontare ai microfoni tutto ciò che lo ha condotto prima all'annuncio delle dimissioni, poi al loro ritiro. Cannito ha dato sfogo ...

Sampdoria, l’ad Fiorella: “Squadra e club devono essere una cosa sola, insieme ai tifosi”

La cosa che l’ha colpita «La fede dei tifosi. Ora so che c’è una fede al di là del razionale. Me lo ha insegnato la Sud, tutto il Ferraris, cantando sotto la pioggia per 90’. Ora i primi 15’ della ...