Altre News in Rete:

Barcellona, Xavi sfida Simeone: 'Ha scritto la storia dell'Atletico Madrid'

All'Estadio Olimpico, ildiHernandez ospita l' Atletico Madrid di Simeone . L'allenatore blaugrana ha parlato in conferenza stampa della sfida: "È una partita importante, sono tre punti in più ma è un rivale ...

Calcio: Barcellona. Xavi 'Con l'Atletico è scontro diretto' Tiscali

Barcellona, Xavi sfida Simeone: “Ha scritto la storia dell’Atletico Madrid” ItaSportPress

Barcellona, Xavi sfida Simeone: “Ha scritto la storia dell’Atletico Madrid”

All'Estadio Olimpico, il Barcellona di Xavi Hernandez ospita l'Atletico Madrid di Simeone. L'allenatore blaugrana ha parlato in conferenza stampa della sfida: "È una partita importante, sono tre punti ...

Calcio: Barcellona. Xavi "Con l'Atletico è scontro diretto"

Sarà difficile ma abbiamo i numeri per fare una grande partita e conquistare i tre punti". Così Xavi, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atletico Madrid, in ...