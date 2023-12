Barcellona | piace un centrocampista del Bayern Monaco

(Di sabato 2 dicembre 2023) Come scrive Mundo Deportivo, ilha messo gli occhi su Joshua Kimmich del. Ilnon viene impiegato con...

Altre News in Rete:

Mourinho: 'Non mi fido dell'arbitro, odio Berardi. Sfortunato chi ci trova in Europa"

...deve salvarsi piuttosto che stare in una situazione di tranquillità che ad altri allenatori. ... in una lotta con il. Questo è duro, dover vincere ogni partita. Noi non abbiamo bisogno ...

Calciomercato: Barcellona. Piace Lo Celso per gennaio Tiscali

"Kvaratskhelia piace a Barcellona, Real e Bayern": ct Georgia allarma Napoli Tuttosport

Pecco Bagnaia, le confessioni della compagna: "Sono rimasta impressionata"

La compagna di Bagnaia, campione del mondo di Moto Gp, ha rivelato alcuni retroscena privati ed i progetti col Pecco Nazionale.

De Laurentiis, rinnovo Kvaratskhelia Ha contratto fino al 2027

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Dopo aver annunciato il rinnovo imminente del contratto di Osimhen il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha messo da parte il tema delle trattative di rinnovo con K ...