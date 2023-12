Barcellona-Atletico Madrid domenica 03 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Scontro al vertice a Montjuic

Leggi su infobetting

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilha vissuto un momento davvero difficile quando il Porto è passato in vantaggio nellodiretto di martedì per il primo posto nel girone di Champions ma poi sono stati proprio due giocatori lusitani, di anima benfiquista, a riportare i catalani alla luce, dall’inferno in cui erano piombati. Xavi deve ringraziare i due Joao InfoBetting: Scommesse Sportive e