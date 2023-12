Bandecchi | ex Ternana | aprirà una radio sulla Roma | ‘I laziali non se la prenderanno…’ | Serie A

(Di sabato 2 dicembre 2023) 2023-12-02 14:47:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Stefano, sindaco di Terni e fondatore dell’università telematica UniCusano, nonché ex-proprietario della, sembra aver lasciato per il momento da parte il calcio giocato per investire su quello “parlato”. Secondo quanto si legge su Repubblica, l’imprenditore è infatti pronto a lanciare una nuovanella capitale, interamente dedicata alla. La nuovadellanascerà su una stazione di proprietà di, che è già proprietario diCusano, e sarà pronta ad andare “on air” all’inizio del 2024. La data prevista è l’8 gennaio, a ridosso di-Atalanta che si giocherà il 7 all’Olimpico, mentre ...

