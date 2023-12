Ballando con le Stelle stasera | scaletta settima puntata | anticipazioni

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nuovo appuntamento concon le2 dicembre 2023. La finale della diciottesima edizione è sempre più vicina, mentre prosegue la corsa per conquistare la vittoria con sfide e prove sempre più difficili. A bordo pista, in attesa del ripescaggio, ci sarà la coppia Paola Perego e Angelo Madonia (eliminati sette giorni fa) insieme a Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. A scendere in pista saranno: Sara Croce-Luca Favilla, Antonio Caprarica-Maria Ermachkova, Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan-Moreno Porcu; Lorenzo Tano-Lucrezia Lando; Giovanni Terzi.Giada Lini; Simona Ventura-Samuel Peron; Wanda Nara-Pasquale La Rocca. Lediriportano che, come spiegato da Milly Carlucci, ci saranno due eliminazioni a ...