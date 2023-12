“Ballando con le Stelle” | le anticipazioni di stasera | doppia eliminazione in arrivo

Leggi su tvzap

(Di sabato 2 dicembre 2023) News Tv. “con le. Tutto pronto per un nuova puntata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ieri, durante la puntata de “La volta buona” di Caterina Balivo, la conduttrice di “con le” ha annunciato un’importantein merito alla puntata di: “C’è un colpo di scena in questa nuova puntata perché non vedrete una solama due e tutto qui in diretta“. (Continua…) Leggi anche: “con le”, chi è stato eliminato nella puntata di ieri Leggi anche: “con le”, Paola Perego si sfoga dopo la puntata: “Mi sono rotta” “con ...