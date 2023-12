Baggio carica la Nazionale | «Quando ci mettono in discussione diamo il meglio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Robertola, ricordando alcune imprese passate dell’Italia ai Mondiali: le sue parole Tramite il Corriere della Sera, Robertoha così parlato delle critiche verso la. LE PAROLE – «Una sensazione strana, alla quale non siamo abituati. Però a me sembra assurdo che unache ha vinto gli europei non sia ai mondiali di diritto. Avevamo vinto a Wembley, mica poco. Ora spero. Noi italiani siamo fatti così. Se ci attaccano, se ciinil. Così fu nel 1982, nel 2006 e anche nel 1994. Abbiamo un orgoglio invidiabile. Non solo nel calcio, in tutti gli sport».