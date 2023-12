Azzano | scontro tra due auto sulla Cremasca | traffico a rilento

Leggi su bergamonews

San Paolo. Un incidente stradale verificatosi sabato (2 dicembre) mattina poco prima delle 11 ha reso difficoltoso ilvia. Lotra dueè avvenuto all'incrocio con via Portico e ha visto coinvolte un'Audi grigia ed un suv nero. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, sopraggiunte da Bonate e da Bergamo, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone: un donna di 55 anni, una di 51 e un uomo di 52. Sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Lo scorrimento delleè proseguito a, già reso difficoltoso dalla pioggia.