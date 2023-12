“Autoritratto” | il nuovo album di Renato Zero dall’8 dicembre

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il rituale conto alla rovescia zeriano è già partito, e gli indizi disseminati con cura sui social stanno tenendo da giorni col fiato sospeso i fan. Svelata l’imminente uscita deldi inediti di, dal titolo ““, fuori ovunque venerdì 8per Tattica e disponibile da ora in pre-order.torna per stupire una volta in più il suo pubblico, annunciando un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale.non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e ristabilisce l’abbraccio con i fan annunciando oggi una serie di live prodotti da Tattica che, a ...

