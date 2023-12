Automobilista Scopre Skimmer al Distributore di Benzina | Avviso per Tutelare il Conto Corrente

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Milano - Una truffa che minaccia di prosciugare i conti correnti ha colpito undi, dove un attentoha scoperto un sofisticato dispositivo per clonare bancomat e carte di credito. La segnalazione è stata fatta attraverso un video pubblicato sui social, al fine di mettere in guardia altri utenti dai pericoli legati al bancomat clonato. Lo strumento in questione è unobancomat, un dispositivo malevolo progettato per rubare informazioni sensibili dalle carte di credito durante le transazioni. L', cliente abituale del, ha notato una sottile differenza nei sistemi rispetto al solito, attirando la sua attenzione sulla presenza del dispositivo fraudolento. Loè solitamente collocato sopra il lettore ...