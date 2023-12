(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - Una manovra sbagliata e l'è finita in undopo essersita. Due giovani erano a bordo della Opel Corsa ritrovata in fondo a una scarpata lungo la SP69, nella zona di Caprarola, in provincia di Viterbo. Erano da poco passate le 22 quando altrimobilisti hanno visto l'utilitariarsi e poi sparire dalla visuale. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ronciglione, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. I soccorritori si sono calati nelper accertarsi delle condizioni dei due giovani. Entrambi feriti, uno in maniera più grave. Sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati entrambi all'ospedale Belcolle di Viterbo. Uno dei due, il più giovane, appena diciottenne è...

Altre News in Rete:

Auto si ribalta e finisce in un dirupo. Morto un 18enne

Era di Caprarola e si trovava incon l'amico di 19 anni. Quest'ultimo è ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica per accertare le cause ...

Auto si ribalta e finisce in un dirupo. Morto un 18enne AGI - Agenzia Italia

Caprarola, auto si ribalta: un morto e un ferito ilmessaggero.it

Auto si ribalta e vola nella scarpata, morto 19enne alla guida. Grave l'amico in codice rosso

Tragico incidente intorno alle 23 della notte del 1 dicembre sulla SP 71, la strada che collega Viterbo al comune di Caprarola. Un'Opel Corsa nera è uscita fuori strada, precipitando ...

Tragedia sulla SP 71: Auto Si Ribalta e Precipita, Morto 19enne alla Guida

Cronaca nazionale Viterbo - 02/12/2023 08:46 - Una notte segnata da una tragedia sulla strada che collega Viterbo a Caprarola. Intorno alle 23 del 1 dicembre, una Opel Corsa nera ha perso ...