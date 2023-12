Auto finisce giù per per una scarpata | 19enne muore sul colpo | ferito l’amico

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella serata di venerdì primo dicembre, un incidente stradale lungo la strada provinciale 69 nel territorio di Caprarola, provincia di Viterbo, ha portato alla morte di un giovane di diciannove anni e al grave ferimento del suo amico. L’incidente ha coinvolto un’Opel Corsa di colore nero, il cui conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’ha sbandato, finendo in unalungo la carreggiata destinata al transito dei veicoli. L’accaduto si è verificato intorno alle 22, quando i due giovani viaggiavano a bordo del veicolo. Il Numero Unico delle Emergenze 112 è stato allertato, e il personale sanitario è intervenuto immediatamente. Vista la complessità della situazione, sono stati necessari anche i vigili del fuoco, che si sono calati nellaper recuperare ...

