(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombarda,, hato oggi nei padiglioni di-Rho-Pero, l’edizione 2023 dell’in, la grande esposizione, in programma fino al 10 dicembre. “inè sempre più un’ prenatalizio nel quale è possibile scoprire e apprezzare il meglio del made in Italy con uno sguardo

Altre News in Rete:

Sedi Lombardia illuminate di rosso per la giornata contro l'Aids

Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli si sono illuminati di rosso per celebrare la 'Giornata Mondiale contro l'Aids'. "Un'azione simbolica - commenta il presidente della Regione- che vuole anche essere anche un segnale per non abbassare la guardia contro una malattia che purtroppo continua essere presente in ogni parte del mondo". .

Attilio Fontana inaugura a Milano Artigiano in Fiera, 'classico prenatalizio' Tiscali Notizie

Olimpiadi 2026, Attilio Fontana: “Elicotteri per portare atleti e turisti sui campi gara” IL GIORNO

Lombardia, Fontana incontra Ministro Turismo Tunisia “Collaboriamo”

MILANO (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha incontrato oggi, nell'ambito dell'inaugurazione dell'Artigiano in Fiera, il ...

Attilio Fontana inaugura a Milano Artigiano in Fiera, 'classico prenatalizio'

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha inaugurato oggi nei padiglioni di Milano-Rho-Pero, ...