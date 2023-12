Atletica | Sofiia Yaremchuk al via della Maratona di Valencia | record italiano a rischio?

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Appuntamento fissato domenica 3 novembre con partenza alle ore 8.15 per ladi2023, una delle gare più veloci al mondo sulla distanza. Anche l’edizione di quest’anno presenta infatti un campo partenti di alto livello internazionale, in cui l’Italia proverà a ben figurare soprattutto al femminile con. La 29enne azzurra ha effettuato un grande progresso in questa stagione, correndo in 2h24:02 a Londra il 23 aprile e avvicinandosi così a soli 18 secondi dalnazionale firmato da Valeria Straneo in 2h23:44 nel 2012 a Rotterdam. La portacolori dell’Esercito è balzata al quinto posto nelle liste tricolori all-time e domani proverà ad incrementare ulteriormente il personale, mettendo nel mirino magari il primatoassoluto sui 42,195 ...