Atalanta | Zappacosta e De Ketelaere migliorano | domani possibile ritorno in gruppo

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’si è allenata al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia in vista del match di lunedì contro il Torino.le condizioni di Davidee Charles Deche hanno svolto un lavoro individuale in campo epotrebbero tornare ine tra i convocati per la trasferta. Sead Kolasinac si è allenato a parte in palestra, ma verrà rivalutato: la rifinitura rappresenterà il test decisivo per capire se il bosniaco riuscirà a stringere i denti. Saranno indisponibili Rafael Toloi e José Palomino. In porta tornerà Juan Musso, a centrocampo spazio a De Roon ed Ederson.la squadra si allenerà ancora a porte chiuse al pomeriggio al Centro Bortolotti e poi partirà per il ritiro in terra piemontese. ...