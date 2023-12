Argentina | Fernandez | «In finale Mbappé era convinto di batterci»

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le parole di Enzo, centrocampista argentino del Chelsea, sullaMondiale vinta contro la Francia Enzo, centrocampista del Chelsea, ha parlato ha un media argentino della vittoria del Mondiale. Il class e 2001 ha svelato un aneddoto sullacontro la Francia. PAROLE – «Inerache ci avrebbe battuto. Faceva gesti come per dire che voleva uccidersi, non so perché se l’era presa con me. Fortunatamente dietro di me avevo un soldato dal nome di Romero».

