Argentina | cosa potrà fare Milei in un Paese al tracollo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Eletto con quasi il 56 per cento dei voti, sarà questo istrionico (e assai discusso) outsider della politica a governare. Ammesso che riesca a farlo davvero, in una situazione economica più che disastrosa. Il 10 dicembre l’economista liberale e libertario Javiersi insedia alla Casa Rosada come dodicesimo presidente dell’dalla fine della dittatura militare, 40 anni fa. L’unica certezza è questa, ma la domanda che tutti si fanno a Buenos Aires è: riuscirà a salvare l’in crisi nera e a concludere il suo mandato? Di sicuro sarebbe già un mezzo miracolo che arrivasse fino al 2027. E non perché i media internazionali progressisti lo hanno bollato come «di estrema destra» e «matto» per screditarlo, ma perché ce lo dice la storia recente deldel tango. Dal 1955, infatti, solo un non peronista, ...