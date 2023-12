Arezzo | uccise moglie e suocera | condannato all’ergastolo Il figlio | “Un sollievo”

Leggi su tpi

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Corte d’assise dihaJawad Hicham, 38 anni, marocchino, accusato di aver ucciso a coltellate la compagna Sara Ruschi, 35 anni e laBrunetta Ridolfi, 76, nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi ad. Il duplice delitto avvenne nell’appartamento di via San Lorentino dove la coppia viveva con i due figli di 16 e 2 anni. Il pm Marco Dioni aveva chiesto stamani per l’uomo l’ergastolo. Secondo quanto emerso la furia omicida dell’uomo scoppiò dopo una serie di messaggi scambiati per telefono con la, che si trovava in un’altra stanza della casa, e degenerati in offese. Una ventina le coltellate inferte alla donna, tre quelle alla madre di Sara Bruschi che viveva con loro e sarebbe intervenuta a difesa della figlia. In casa c’erano ...