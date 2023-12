Arezzo | uccise compagna e suocera | condannato all’ergastolo

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – E' statoall'ergastolo Jawad Hicham, 38 anni il prossimo 1 gennaio, autore di un duplice femminicidio ad: nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsilaSara Ruschi, 35 anni, con 23 coltellate e laBrunetta Ridolfi, 76 anni, con 3 fendenti all'interno della loro abitazione in via Varchi. La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte d'assise di, dopo poco più di un'ora di camera di consiglio, ed è stata letta dal presidente del collegio Anna Maria Loprete. Hicham, nato in Marocco ma da oltre venti anni residente regolarmente in Italia, secondo quanto emerso nel corso del dibattimento avrebbe commesso il duplice femminicidio perché non accettava la fine della relazione con la35enne, già in crisi per ...