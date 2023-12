Arezzo | cade pianta su auto | conducente intrappolato liberato dai Vigili del fuoco

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ideldel comando disono intervenuti adin Viale Santa Margherita, dove unaè caduta su una vettura con un persona all’interno, che fortunatamente non ha subito conseguenze. Il personale deidelha poi provveduto alla rimozione dellaper poter ripristinare la normale viabilità. Sul posto anche la Polizia municipale e personale del 118. L'articolo proviene da L'Ortica -News - Notizie pungenti.

