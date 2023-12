' Arbitro non adatto a questa partita' | guarda la conferenza infuocata di Mou

(Di sabato 2 dicembre 2023) José Mourinho ha parlato inalla vigilia della sfida con il Sassuolo. Il tecnico portoghese ha espresso dubbi sulla designazione arbitrale: 'Non mi lascia ...

Diretta Live di Lazio-Cagliari Serie A 2023/2024. La cronaca della partita

Arbitro di Lazio - Cagliari sarà Federico Dionisi ... Era dalla stagione 2013/14 che la Lazio non conquistava al massimo 17 punti nelle prime 13 partite in un campionato di Serie A; in quell’occasione ...

Serie B, tonfo in casa per il Cosenza battuto 3-1 dalla Ternana

Brutta sconfitta del Cosenza subita in casa ad opera della Ternata, gli ospiti nel secondo tempo dilagano espugnando il Marulla ...