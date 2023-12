Anticipazioni Gf | Angelica Baraldi spinge per Alex Schwazer e Mirko?

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, chi sarà il vincitore del Grande Fratello? Le ultime dichiarazioni disorprendono i #perletti Si fa sempre più vicina la data in cui si decreterà il vincitore del Grande Fratello e in molti tirano le somme. Dopo le parole di Gabriele Lazzaro, amica di Beatrice Luzzi, che vede questa la vincitrice del reality di Alfonso Signorini, arrivano anche le parole dell’ex concorrente del Gf,. Nelle ultime ore l’ex gieffina ha risposto ai tanti fan, affermando che sul possibile vincitore ...