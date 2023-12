(Di sabato 2 dicembre 2023) Splendida notizia per ildel. L’è da, con miriadi di tifosi azzurritisi d’innanzi all’evento. Se domenica 3 dicembre verrà rappresentato dallo svolgersi del big match di giornata traed Inter, sabato 2 dicembre è stato invece caratterizzato da un sorprendentearrivato all’ombra del Vesuvio. Protagonista, unazzurro e la propria compagna, che hanno da poco annunciato di aspettare un bambino via. Una splendida notizia, accolta nel migliore dei modi da amici e parenti della coppia nonché dai tifosi del, con il tutto che ha reso quindi più lieta l’attesa della grande sfida per Giacomo Raspadori. Raspadori papà, l’...

Altre News in Rete:

Mr.Rain e il suo primo concerto al Forum: "Un sogno diventato realtà"

Il primo Forum da, con la consapevolezza che un sogno è diventato realtà: Mr. Rain non nasconde l'emozione di ... L'album e i live nel 2024 Poi l': "Nel 2024 ci sarà un nuovo album, che ...

Annuncio da brividi del calciatore del Napoli: emoziona tutti sui social Spazio Napoli

Raspadori, l'annuncio di Elisa è da brividi. Un mare di messaggi per loro (FOTO) AreaNapoli.it

Raspadori, l'annuncio di Elisa è da brividi. Un mare di messaggi per loro (FOTO)

Presto in 3, anzi in 4", ha scritto la compagna dell'attaccante di proprietà del Napoli. Un annuncio che crea tanta emozione, parole da brividi da parte della giovane donna che non vede l'ora di ...

Dir. Il Roma svela: “ADL si è sfogato, ha invitato i consiglieri comunali a pranzo ma non ha avuto risposta”

Si è sfogato per oltre trequarti d’ora e durante questo sfogo ha poi praticamente annunciato l’accordo con Osimhen”. Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione Prova DAZN per 2 ...